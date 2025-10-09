الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يطلق نظاماً آلياً جديداً لمراقبة الحدود

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر اللجنة في الاتحاد الأوروبي في بروكس ، بلجيكا
9 أكتوبر 2025 14:06

سيُطلب بشكل تدريجي من الأشخاص غير الأوروبيين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، صورة فوتوغرافية وبصمات أصابعهم عند عبور الحدود، في إطار تطبيق نظام مراقبة آلي جديد.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى الاستغناء على المدى البعيد عن الختم اليدوي لجوازات السفر، وضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء.
سيُمكّن هذا النظام السلطات من معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين، وتبدأ المرحلة الأولى من تنفيذه الأحد. وسيُطلب من المسافرين غير الأوروبيين الوافدين إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا، تقديم رقم جواز سفرهم ووضع بصمات أصابعهم وإبراز صورهم عند النقاط الحدودية.
ستُطلب هذه المعلومات أيضا عند الوصول إلى ايسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
في البداية، ستطبّق الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، عددا محدودا من عمليات التفتيش لتجنب تشكّل طوابير انتظار طويلة في المطارات.ستُطبّق الدول الأعضاء الأصغر هذا النظام بالكامل ابتداء من الأحد.
كذلك، ستُتاح لكل الدول مهلة حتى منتصف ابريل لتسجيل جميع المسافرين الواصلين إلى حدودها.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن حملات توعية إعلامية ستُساهم في تسهيل تنفيذ هذا النظام، مشددة على أنّه "سيحدّ من الهجرة غير النظامية ويحمي أمن المواطنين الأوروبيين".
وتتمثل المرحلة التالية في إطلاق تصريح سفر رقمي، يُسمى ETIAS، في العام 2026.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الحدود
