مصرع 15 شخصاً جراء غرق قارب في غانا

لقي 15 شخصاً معظمهم من الأطفال مصرعهم في غرق قارب في بحيرة بشمال شرق غانا، وفق ما أعلنت السلطات البحرية في البلاد الأحد.



وأفاد بيان صادر عن هيئة الملاحة البحرية الغانية أن "من بين القتلى 11 طفلاً تراوح أعمارهم بين عامين و14 عاماً"، جراء الحادث الذي وقع السبت في بحيرة فولتا بمنطقة أوتي.

وأضاف البيان أن الأطفال والضحايا الآخرين كانوا متوجهين من أوكوما إلى بوفيم عندما انقلب قاربهم، مشيراً إلى نجاة أربعة أشخاص بالغين وواصفاً الحادث بأنه "انتهاك خطير وغير مقبول لمعايير السلامة".

وقالت هيئة الملاحة إنه تم نشر فريق متخصص لتحديد سبب غرق القارب، لافتة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أنه كان محملاً بأكثر من طاقته.

وأكدت الهيئة أنها ستشكل لجنة تحقيق رفيعة المستوى مع وزارة النقل وستطلق "عملية مستمرة لفرض إجراءات السلامة على ضفاف البحيرة" لضمان الامتثال لحدود عدد الركاب وقواعد سترات النجاة.



وتعد كوارث القوارب شائعة في بحيرة فولتا، وغالباً ما تحدث بسبب الحمولة الزائدة والاصطدام بجذوع الأشجار.



