الأخبار العالمية

مسؤولون: رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات

مسؤولون: رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات
13 أكتوبر 2025 19:10

قال سيتيني راندرياناسولونيايكو زعيم المعارضة في مدغشقر ومسؤولون آخرون، اليوم الاثنين، إن رئيس البلاد أندريه راجولينا فر للخارج، وذلك إثر احتجاجات استمرت أسابيع.
وأضاف زعيم المعارضة في البرلمان إن راجولينا غادر مدغشقر، أمس الأحد، بعد انقلاب وحدات من الجيش وانضمامها إلى المحتجين.
وتابع "اتصلنا بموظفي الرئاسة وأكدوا أنه غادر البلاد".
 ‬‬ولم يرد مكتب الرئيس، الذي قال في وقت سابق، إن راجولينا كان سيلقي كلمة للأمة بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم، على طلبات التعليق.‭‭ ‬‬
وقال مصدر عسكري إن راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية أمس الأحد. وقالت الإذاعة الفرنسية إنه أبرم اتفاقا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.‭‭ ‬‬
وأضاف المصدر إن طائرة تابعة للجيش الفرنسي من طراز "كازا" هبطت في مطار سانت ماري في مدغشقر أمس. وتابع المصدر "بعد خمس دقائق، وصلت طائرة هليكوبتر ونقلت راكبا إلى كازا"، مضيفا أن راجولينا كان هو الراكب.‭‭ ‬‬
واندلعت المظاهرات في المستعمرة الفرنسية السابقة في 25 سبتمبر الماضي بسبب نقص المياه والكهرباء.
‭‭ ‬‬وفقد راجولينا دعم وحدة النخبة التي ساعدته في السيطرة على السلطة عام 2009.
‭‭ ‬‬وانضمت وحدة "كابسات" إلى المحتجين قبل أيام، وقالت إنها رفضت إطلاق النار عليهم ورافقت آلاف المتظاهرين في الساحة الرئيسية في العاصمة تناناريف.

 

المصدر: وكالات
