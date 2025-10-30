الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشرطة الفرنسية توقف مشتبهين في قضية سرقة متحف اللوفر

المدعية العامة لولاية باريس لور بيكوا خلال مؤتمر صحفي بشأن سرقة متحف اللوفر، في باريس
30 أكتوبر 2025 12:13

قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، لقناة "آر تي إل"، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في عملية السطو على متحف اللوفر في باريس، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص مشتبه بهم.

ويأتي هذا التطور في إطار قضية سرقة ثماني قطع مجوهرات ثمينة من المتحف الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.
ويُعد متحف اللوفر من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في فرنسا والعالم، إذ يضم آلاف الأعمال الفنية، من بينها لوحة «الموناليزا» الشهيرة، إلى جانب تماثيل وآثار تاريخية تمتد لقرون مضت.

متحف اللوفر
باريس
الشرطة الفرنسية
