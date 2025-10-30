الشرطة الفرنسية توقف مشتبهين في قضية سرقة متحف اللوفر

قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، لقناة "آر تي إل"، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في عملية السطو على متحف اللوفر في باريس، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص مشتبه بهم.

ويأتي هذا التطور في إطار قضية سرقة ثماني قطع مجوهرات ثمينة من المتحف الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

ويُعد متحف اللوفر من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في فرنسا والعالم، إذ يضم آلاف الأعمال الفنية، من بينها لوحة «الموناليزا» الشهيرة، إلى جانب تماثيل وآثار تاريخية تمتد لقرون مضت.