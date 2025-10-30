الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تراجع الدعم لحزب اليمين المتطرف في هولندا

فرز الأصوات لانتخابات البرلمان في هولندا
30 أكتوبر 2025 22:13

تراجع الدعم لحزب اليمين المتطرف في هولندا بقيادة خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأربعاء.
تعادل حزب الديمقراطيين 66 (D66) الليبرالي من يسار الوسط والحزب اليميني الشعبوي في المركز الأول بعد فرز 99% من الأصوات اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يحصل كلاهما على نفس العدد من المقاعد.
بالنسبة لفيلدرز وحزبه من أجل الحرية (PVV)، فإن النتيجة كما هي الآن تمثل خسارة كبيرة مقارنة بالانتخابات البرلمانية قبل عامين: في ذلك الوقت، حصل حزبه على 37 مقعدًا.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح من فاز بأكبر عدد من الأصوات، حيث يتقدم حزب D66 من يسار الوسط بفارق ضئيل، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة بعد ظهر اليوم.
تقليديًا، يكون الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات هو أول من يحاول تشكيل ائتلاف، ولكن هذه المرة لم تكن نتيجة الانتخابات وحدها حاسمة. ونظرًا لأن جميع الأحزاب الرئيسية استبعدت التعاون مع فيلدرز، فإن المرشح الرئيسي لحزب D66، روب جيتن البالغ من العمر 38 عامًا، لديه أفضل الفرص ليصبح رئيسًا للوزراء.
ومع فرز حوالي 99% من الأصوات، حصل كلا الحزبين على 26 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا في مجلس النواب.
ولا يزال من غير الواضح متى ستتوفر النتيجة النهائية الأولية.

