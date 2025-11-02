الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: قواتنا قصفت ميناء نفط في روسيا

صورة قيل إنها لتصاعد الدخان في ميناء توابسي بعد تعرضه للقصف
2 نوفمبر 2025 16:53

قال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، اليوم الأحد، إن قوات بلاده نفذت هجوما بطائرات مسيرة على محطة نفط روسية تابعة لشركة "روسنفت" في ميناء "توابسي" على البحر الأسود.
وأضاف المسؤول، في بيان، أن خمس ضربات بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا بناقلة نفط وبنية تحتية للتحميل وبالمباني القريبة في الميناء.
من جانبها، ذكرت سلطات الحماية المدنية في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، اليوم الأحد، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في ناقلة نفط راسية في ميناء "توابسي" المطل على البحر الأسود.
وقالت السلطات إن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بمحطة نقل النفط في الميناء، وأن طاقم الناقلة.
وأظهرت صور، نشرت عبر تطبيق "تلغرام"، اندلاع ثلاثة حرائق في الميناء، الذي يقع في جنوب شرق شبه جزيرة القرم.
وأضافت السلطات، في وقت لاحق، أن سفينتين مدنيتين تضررتا أيضا، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وقالت السلطات إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية سقط أيضا على مدن ساحلية أخرى تطل على الساحل الروسي للبحر الأسود. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 164 طائرة مسيرة خلال الليل. 

أخبار ذات صلة
الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملاً دؤوباً
روسيا تعلّق على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
المصدر: وكالات
ميناء نفطي
قصف
البحر الأسود
روسيا
