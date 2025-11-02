الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الداخلية اللبناني: نعمل على بسط السلطة على كامل الأراضي

وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار
2 نوفمبر 2025 17:17

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن "العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا".
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام، اليوم الأحد، عن الحجار قوله، خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إن "الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية".
وأضاف أن هذا اللقاء يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية و"أنتم تمثلون وجه لبنان المشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدودا".
وأضاف "نحن في صلب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في مايو 2026".
وتابع الوزير حجار "رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد. ونأمل أن تعودوا قريبا إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به".

أخبار ذات صلة
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
المصدر: د ب أ
لبنان
انتخابات محلية
وزير الداخلية اللبناني
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©