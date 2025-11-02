وزير الداخلية اللبناني: نعمل على بسط السلطة على كامل الأراضي

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن "العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا".

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام، اليوم الأحد، عن الحجار قوله، خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إن "الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية".

وأضاف أن هذا اللقاء يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية و"أنتم تمثلون وجه لبنان المشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدودا".

وأضاف "نحن في صلب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في مايو 2026".

وتابع الوزير حجار "رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد. ونأمل أن تعودوا قريبا إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به".