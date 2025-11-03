20 قتيلا ومئات الجرحى جراء زلزال أفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال شديد بلغت قوته 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان، ليل الأحد الاثنين، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل في أعلى حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.

ووقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا، عند الساعة 20,28 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش (قبيل الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي) ليل الأحد الاثنين، وكان مركزه بلدة "خلم" في ولاية "سمنغان"، القريبة من مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، وفق الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرافت زمان، في مقطع فيديو وُزّع على الصحافيين صباح اليوم الاثنين، إن "نحو 534 من مواطنينا جُرحوا وقتل أكثر من 20" في ولايتي بلخ وسمنغان.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن معظم الضحايا من سمنغان و25 شخصا من بين الجرحى إصابتهم خطيرة.

وفي مدينة مزار شريف، لحقت أضرار بالمسجد الأزرق الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر، ويُعدّ من أبرز المعالم السياحية في أفغانستان.

وسقطت بعض الحجارة من المسجد خصوصا عند مستوى المئذنة وتناثرت على الأرض.

وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة بأنها "ستتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وإصلاحها".

وفي قرية "تاشقرغان" في منطقة "خلم"، يبحث سكان بين الأنقاض ويعملون على إزالتها.

وقال أحد السكان، ويدعى أحمد خان "تضررت جميع المنازل، وأصيب أشخاص بجروح".

تتعرض أفغانستان، الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لما ذكره براين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.