الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
7 نوفمبر 2025 01:29

بيروت (الاتحاد)

مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، موجة من الضربات العنيفة في جنوب لبنان، بزعم استهداف مواقع لـ «حزب الله»، وذلك بعد أن أصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان 3 قرى.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «بدأ موجة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان»، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن «الجيش الإسرائيلي نفذ تهديده بقصف بلدة عيتا الجبل، وشن غارة من طيرانه الحربي». وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي دعا، في بيان، سكان قريتي الطيبة بقضاء مرجعيون، وطير دبا بقضاء صور، في جنوب لبنان، إلى عدم التواجد والابتعاد عن عدد من المباني، حددها في بيانه.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن «القصف استهدف التعامل مع محاولات حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».
وفي بيان آخر، قال المتحدث إن «الجيش الإسرائيلي هاجم أيضاً قرية عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، بجنوب لبنان، بسبب وجود بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله».
وقال الجيش الإسرائيلي إن «أوامر الإخلاء تخص فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها»، مضيفاً أنه لم يصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ غارة ظهر أمس، على المنطقة الواقعة بين بلدتي «طورا والعباسية - حي الوادي»، مستهدفاً منطقة مفتوحة. وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف للتأكد من وجود إصابات محتملة، فيما سادت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في المدارس البلدات المحيطة، جراء الغارة، حسبما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. 
وسجل قبل ظهر أمس، تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى منطقتي «عرمون» في جبل لبنان، و«خلدة» جنوب بيروت. 
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت صباح أمس، قنبلة على شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب، دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات يومية على لبنان بزعم استهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله».

