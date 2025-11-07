السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحذيرات أممية من أزمة الجوع في شرق الكونغو الديمقراطية

نساء كونغوليات في بلدة غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
8 نوفمبر 2025 01:00

جنيف (الاتحاد)

حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من تفاقم غير مسبوق لأزمة الجوع والنزوح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تزايد الصراعات ونقص التمويل الحاد، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل بقيمة 350 مليون دولار لتفادي توقف عمليات الإغاثة خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت مديرة مكتب البرنامج في الكونغو الديمقراطية، سينثيا جونز، متحدثة من كينساشا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف أمس، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات طارئة من الجوع تضاعف تقريباً خلال عام واحد نتيجة تدهور الوضع الأمني واستمرار النزاعات في الشرق خاصة في مناطق شمال وجنوب كيفو وإيتوري وتانغانيكا.
ولفتت جونز الى أن تقرير تحليل الأمن الغذائي المتكامل الذي صدر أخيراً، يظهر أن ثلث سكان شرق الكونغو أي أكثر من 10 ملايين نسمة يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بينهم ثلاثة ملايين في مستوى «الطوارئ القصوى» إضافة إلى أن 60% من الأطفال يعانون سوء تغذية حاداً في بعض المناطق في شرق الكونغو.

