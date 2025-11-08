باكستان: ملتزمون بحل القضايا مع أفغانستان عبر الحوار

أبلغ وزير الشؤون البرلمانية الباكستاني طارق فضل شودري، اليوم السبت، مجلس الشيوخ أن باكستان لا تزال ملتزمة بحل جميع القضايا من خلال الحوار مع أفغانستان.

غير أنه أضاف أن المفاوضات بين باكستان وأفغانستان واجهت تأخيرات بسبب عدم تقديم ضمانات مكتوبة من الجانب الأفغاني، حسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء.

وأشار إلى أن "الحكومة تؤمن دائما أن جميع القضايا العالقة مع أفغانستان يجب تسويتها من خلال المفاوضات".

وأكد أن رفض تقديم ضمانات مكتوبة من جانب أفغانستان أدى إلى الجمود الحالي في المحادثات.

وتابع أن باكستان ستواصل المضي قدما عبر قنوات دبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كانت محادثات السلام في إسطنبول بين باكستان وأفغانستان قد وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، بعد يوم من تبادل الاتهامات بين الجانبين بتصعيد اشتباكات حدودية هددت بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلية بوساطة قطرية.