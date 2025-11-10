إصابة العشرات إثر تصادم قطارين في سلوفاكيا

قالت السلطات اليوم الاثنين إن 79 شخصا أصيبوا في سلوفاكيا إثر تصادم قطاري ركاب بالقرب من العاصمة براتيسلافا. ولم تصنف أي من حالات الإصابة الناجمة عن الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد على أنها مهددة للحياة.

وقال قطاع الإسعاف إنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات. وأفادت تقارير أولية بأن قطارا سريعا إقليميا تجاهل إشارة التوقف، ودخل المسار باتجاه براتيسلافا، حيث اصطدم بقطار فائق السرعة، حسبما ذكرت شبكة زد اس ار للسكك الحديدية.

وقال المدير العام للشركة إيفان بيدناريك لوكالة أنباء سلوفاكيا إنه مازال يتم التحقيق بشأن ملابسات الحادث. وذكرت شبكة اس تي في العامة أن نحو 800 راكب كانوا على متن القطارين، بحسب ما قاله وزير الداخلية ماتوس سوتاي إيستوك.