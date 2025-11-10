الاتحاد الأفريقي يوجه نداء بشأن الإرهاب في مالي

دعا الاتحاد الأفريقي إلى تحرك دولي عاجل يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، حيث تمنع جماعات إرهابية وصول واردات الوقود.

وتنشط جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وتمنع واردات الوقود منذ سبتمبر الماضي وتهاجم قوافل ناقلات النفط مما أدى إلى نقص حاد أجبر المدارس والشركات على الإغلاق.

وأثار أحدث استعراض للقوة من قبل الجماعة المتطرفة مخاوف من أنها قد تسعى في نهاية المطاف لفرض سيطرتها على البلد. وتحث دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، رعاياها على مغادرة مالي.

وفي بيان صدر أمس الأحد، عبّر محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن "قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالي، حيث فرضت الجماعات الإرهابية حصارا وعطلت الوصول إلى الإمدادات الأساسية وساهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين بشكل خطير".



