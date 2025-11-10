الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح

امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
11 نوفمبر 2025 01:14

جنيف (وكالات) 

تسببت عواقب تغير المناخ بالفعل في نزوح ملايين الأشخاص حول العالم من منازلهم، وفقاً للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي الثلاثين للأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي بدأ أمس في البرازيل. وقالت المفوضية في تقرير صدر أمس: «على مدى العقد الماضي، تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس في حوالي 250 مليون حالة نزوح داخلي - ما يعادل أكثر من 67 ألف حالة نزوح يومياً». وتتحدث المفوضية عن دائرة مفرغة من الصراعات والأزمات المناخية، حيث يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص النازحين بسبب الصراع في دول معرضة بشكل خاص لعواقب تغير المناخ.  
وذكر التقرير أن تغير المناخ يفاقم ويضاعف التحديات التي يواجهها أولئك الذين نزحوا بالفعل، وكذلك مضيفوهم، ولا سيما في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات. ووفقاً للمفوضية، فإن ربع الأموال المتاحة فقط للتكيف مع عواقب تغير المناخ يصل إلى البلدان المهددة بالصراع، والتي تستقبل في كثير من الأحيان العديد من اللاجئين.  وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين، فيليبو جراندي: «إذا أردنا الاستقرار، يجب علينا الاستثمار حيث يكون الناس أكثر عرضة للخطر». وأضاف: «لمنع المزيد من النزوح، يجب أن يصل التمويل المناخي إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الهاوية».

مفوضية اللاجئين
مفوضية شؤون اللاجئين
تغير المناخ
التغير المناخي
أزمة المناخ
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
