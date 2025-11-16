الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح

مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
17 نوفمبر 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

نفذت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل فلسطينيين جنوبي قطاع غزة. 
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، بأن «طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع»، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس. 
وأوضحت أن «آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع»، لافتة إلى أن «جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة». 
وقالت الوكالة: إن «آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح».
وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، وصول 17 قتيلاً وثلاثة جرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 72 الماضية.
 وقالت السلطات في بيان صحفي، إنه «قتل اثنان برصاص الاحتلال، إضافة إلى 15 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض»، مبينةً أن العديد من الضحايا يوجد تحت الركام، وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدنية عن الوصول إليهم حتى الآن.
 وأضافت أن «إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء إيقاف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 266 شهيداً وإصابة 635 آخرين وانتشال 548 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى 69483 شهيداً و170706 إصابات».
وأشارت إلى تسلم 15 جثماناً لضحايا تم الإفراج عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي أمس، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين المتسلمة إلى 330 جثماناً.

