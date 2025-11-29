بريطانيا.. تشكيل جديد بقيادة زعيم سابق لحزب العمال يعقد مؤتمره الأول

أعلن جيريمي كوربن، اليوم السبت، طموحه إلى إنشاء "حزب اشتراكي ديمقراطي جديد" في بريطانيا، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الأول للتشكيل السياسي الذي شارك في تأسيسه بهدف شغل مساحة إلى يسار المشهد السياسي في البلاد.

وقال كوربن، الزعيم السابق لحزب العمال وأحد أبرز وجوه اليسار البريطاني، أمام آلاف الناشطين المجتمعين في ليفربول بشمال إنكلترا إن "حركتنا هي حركة من أجل العدالة والمساواة والاستدامة البيئية".

ومنذ الانتخابات التشريعية التي حملت حزب العمال بزعامة كير ستارمر إلى السلطة في يوليو 2024، يشهد المشهد السياسي البريطاني إعادة تشكيل واسعة، مع صعود الليبراليين الديمقراطيين (وسط) وحزب الخُضر (يسار) وحزب "ريفورم يو كاي" الشعبوي.

وقال النائب المستقل شوكت آدم، حليف كوربن إن "الناس في هذا البلد يحتاجون بشدة إلى بديل حقيقي في مواجهة صعود اليمين المتطرف"، في وقت يتصدر "ريفورم يو كاي" بقيادة نايجل فاراج الداعم السابق لبريكست، نوايا التصويت في بعض الاستطلاعات.

كوربن يتحدث أمام مؤتمر الحزب الجديد

وأُعلن عن الحزب الجديد، الذي يحمل مؤقتا اسم "يور بارتي" (Your Party)، في يوليو الماضي من جانب كوربن والبرلمانية العمالية السابقة زارا سلطانة (32 عاما).

ودعا كوربن السبت نحو 50 ألف عضو في الحزب الجديد إلى الوحدة، قائلا إن "الانقسام لن يخدم مصالح الناس الذين نريد تمثيلهم".

وقالت سلطانة، أمس الجمعة، إن "علينا أن نتحسن في العمل معا".

وسيختار الناشطون، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الاسم النهائي للحزب، وكذلك ما إذا كان سيُدار بقيادة فردية أو جماعية.

وتولى كوربن قيادة حزب العمال بين 2015 و2020 قبل أن يستقيل عقب الهزيمة التاريخية للحزب في انتخابات 2019 التي فاز فيها المحافظون بزعامة بوريس جونسون.

وفي 2024، أعيد انتخاب كوربن نائبا مستقلا في دائرته في العاصمة لندن.

وانضم ستيوارت هيل، وهو عضو محلي سابق في حزب العمال في تينسايد بشمال شرق إنكلترا، إلى الحزب الجديد في يوليو "بحماسة" بعد مغادرته حزب العمال عام 2023.

وقال هيل إنه "كان ينتظر بشدة" مبادرة يسارية جديدة.