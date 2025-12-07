الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القاهرة: لا مصر ولا أي دولة أجنبية ستحكم غزة

القاهرة: لا مصر ولا أي دولة أجنبية ستحكم غزة
8 ديسمبر 2025 02:39

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه لا بلاده ولا أي دولة أجنبية ستحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية ضمن منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، بحسب ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» صباح أمس. وقال عبد العاطي: إن مصر لن تحكم غزة، ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع، والفلسطينيون هم مَن سيحكمون أنفسهم.
ومن المنتظر تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لخطة أميركية.
وأضاف عبد العاطي: «يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة».

أخبار ذات صلة
إسرائيل: قريبون من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية متراكمة تواجه الفلسطينيين بالضفة الغربية
بدر عبد العاطي
حرب غزة
فلسطين
مصر
وزير الخارجية المصري
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
القاهرة
غزة
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©