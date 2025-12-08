الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الأونروا» تندد بمصادرة إسرائيل ممتلكات مقرها في القدس الشرقية

مقر لـ«الأونروا» في القدس تعرض لاعتداء المستوطنين - أرشيفية
9 ديسمبر 2025 01:24

القدس (وكالات)

ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، أمس.
وقال فيليب لازاريني عبر «إكس» «في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة».
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلاً منه.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون، مضيفة، وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية.
من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، «لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة - والأونروا جزء منها - لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها».

