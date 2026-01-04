الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية

رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
5 يناير 2026 03:06

كييف (وكالات) 

اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن على كييف مواصلة الدفاع عن نفسها في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع روسيا إلى إنهاء الحرب المتواصلة منذ عام 2022.
وأتت تصريحات زيلينسكي في يوم استضافت كييف اجتماعا بين مسؤولين أوكرانيين ومستشارين أمنيين من حلفائها الأوروبيين، خصص للبحث في تفاصيل خطة لوضع حد للحرب.

وقال زيلينسكي «إذا ما عرقلت روسيا كلّ ذلك، إذا لم يدفع شركاؤنا روسيا على وضع حدّ للحرب، فهناك سبيل آخر: الدفاع عن نفسنا».
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف مديراً للمكتب الرئاسي، كما أعلن عن نيّته، رهنا بموافقة البرلمان، تعيين وزير التحوّل الرقمي ميخائيلو فيدوروف، محلّ وزير الدفاع الحالي دنيس شميغال، على أن يتولّى الأخير حقيبة الطاقة.
والتقى حلفاء أوكرانيا الأوروبيون في كييف لبحث تفاصيل الصيغة الأخيرة لخطة إنهاء النزاع، قبل قمة تُعقد الأسبوع المقبل في فرنسا للدول المنضوية في «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا.
واجتمع مستشارون أمنيون من 15 بلداً أبرزها فرنسا وألمانيا وكندا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في العاصمة الأوكرانية.
وشارك ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الاجتماع عن بُعد، وفق ما أكد مسؤول أوكراني.  وقال كبير مفاوضي أوكرانيا رستم عمروف على تلغرام «تركز الجزء الأول من الاجتماع على الوثائق الإطارية، بما في ذلك الضمانات الأمنية والمقاربات المتعلقة بخطة السلام، فضلا عن ترتيب الخطوات المشتركة التالية».
وشهدت جبهات القتال في أوكرانيا تصعيدا ميدانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 211 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية، تركزت أعنفها قرب مدينة بوكروفسك، فيما تضاربت الأنباء حول السيطرة الميدانية في عدة محاور.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، مؤكدة القضاء على نحو 1120 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 210 طائرات مسيرة وقنبلة موجهة خلال يوم واحد. في المقابل، نفت القيادة العسكرية الأوكرانية سقوط بلدة «رودينسكي» التابعة لبوكروفسك، مؤكدة عبر بيان لوكالة الأنباء الأوكرانية أن اللواءين 14 و20 يواصلان الحفاظ على مواقعهما الدفاعية ويكبدان القوات الروسية خسائر فادحة، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر روسيا البشرية بلغ نحو 900 جندي خلال اليوم الماضي.
وعلى صعيد الحرب الجوية، كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن روسيا شنت خلال أسبوع واحد أكثر من 1000 هجوم بطائرات مسيرة و1070 قنبلة انزلاقية و6 صواريخ، مطالبا الحلفاء بتسريع وتيرة المساعدات الدفاعية، في حين أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراض 39 مسيرة من أصل 52 أطلقت منذ أمس الأول.

 

الحرب في أوكرانيا
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
