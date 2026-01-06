الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى جراء حوادث سير بفرنسا بسبب الثلوج

قتلى جراء حوادث سير بفرنسا بسبب الثلوج
6 يناير 2026 18:03

لقي ستة أشخاص حتفهم على الطرقات في فرنسا، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بسبب موجة الثلوج والجليد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وفي حين عادت حركة السير إلى وتيرتها الطبيعة في وسائل النقل العام بمنطقة "ايل دو فرانس" في العاصمة باريس وضواحيها، فإن الوضع لا يزال خطراً على الطرقات في المقاطعات الغربية بسبب الانزلاقات.
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم صباح اليوم في حادثين منفصلين بإقليم "لاند"، في جنوب غرب فرنسا، أحدهما على الطريق السريع والآخر على طريق فرعي.
وشهد الإقليم خلال ساعة ونصف صباح اليوم حوالي 40 حادثاً تسببت أغلبها في أضرار مادية، وفق ما صرح به محافظ الإقليم جيل كلافرول لقناة "بي اف ام تي في" الإخبارية.
وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية أن ضحية سادسة سقطت اليوم في إقليم بروتاني.
وتوفي في وقت سائقي أجرة وشاحنة في حادثين في باريس.
وأغلقت ستة مطارات في شمال وغرب فرنسا صباح اليوم بسبب تهاطل الثلوج لكن لم يتم إلغاء أي رحلات في مطارات باريس ، بحسب ما ذكرت وزارة النقل. ولم يطرأ أي تحديث حتى ظهر اليوم. 

المصدر: د ب أ
