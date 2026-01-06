تعيين مدير موسيقي جديد لأوبرا باريس

أعلن المدير العام لأوبرا باريس ألكسندر نيف الثلاثاء أن قائد الأوركسترا سيميون بيتشكوف (73 عاماً) المولود في روسيا، والذي يحمل الجنسية الأميركية، سيتولى منصب المدير الموسيقي الجديد للأوبرا في العام 2028، وستشمل مهامه تطوير أنشطتها السيمفونية.وقال نيف للصحافيين «سيتولى بيتشكوف منصب المدير الموسيقي» في الأول من أغسطس 2028، لأربعة مواسم.

وسيتولى بيتشكوف أيضاً منصب «المدير الموسيقي المكلّف» في الأول من أغسطس من هذا العام، وسيركز على «مراقبة الجودة الفنية للأوركسترا والجوقة ومدربي الغناء»، بحسب أوبرا باريس.

وسيشارك في «تطوير البرنامج والمسابقات الرئيسية لاختيار الموسيقيين».

بقي منصب المدير الموسيقي شاغراً منذ الاستقالة المفاجئة عام 2023 لقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل، لأسباب شخصية، بعد توليه المنصب لعامين.

وقال بيتشكوف «أنا متأثر جداً، لم أتخيّل يوماً أن يُطلب مني تولي هذا المنصب».

ويشغل بيتشكوف المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاماً، منصب القائد والمدير الموسيقي لأوركسترا التشيك الفيلهارمونية منذ عام 2018.

وسيتولى بيتشكوف مسؤولية قيادة «عرضين أوبراليين وستة برامج حفلات سيمفونية في كل موسم في باريس وفي جولات فنية»، بحسب أوبرا باريس.