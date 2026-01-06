الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعيين مدير موسيقي جديد لأوبرا باريس

تعيين مدير موسيقي جديد لأوبرا باريس
6 يناير 2026 18:16

أعلن المدير العام لأوبرا باريس ألكسندر نيف الثلاثاء أن قائد الأوركسترا سيميون بيتشكوف (73 عاماً) المولود في روسيا، والذي يحمل الجنسية الأميركية، سيتولى منصب المدير الموسيقي الجديد للأوبرا في العام 2028، وستشمل مهامه تطوير أنشطتها السيمفونية.وقال نيف للصحافيين «سيتولى بيتشكوف منصب المدير الموسيقي» في الأول من أغسطس 2028، لأربعة مواسم.
وسيتولى بيتشكوف أيضاً منصب «المدير الموسيقي المكلّف» في الأول من أغسطس من هذا العام، وسيركز على «مراقبة الجودة الفنية للأوركسترا والجوقة ومدربي الغناء»، بحسب أوبرا باريس.
وسيشارك في «تطوير البرنامج والمسابقات الرئيسية لاختيار الموسيقيين».
بقي منصب المدير الموسيقي شاغراً منذ الاستقالة المفاجئة عام 2023 لقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل، لأسباب شخصية، بعد توليه المنصب لعامين.
وقال بيتشكوف «أنا متأثر جداً، لم أتخيّل يوماً أن يُطلب مني تولي هذا المنصب».
ويشغل بيتشكوف المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاماً، منصب القائد والمدير الموسيقي لأوركسترا التشيك الفيلهارمونية منذ عام 2018.
وسيتولى بيتشكوف مسؤولية قيادة «عرضين أوبراليين وستة برامج حفلات سيمفونية في كل موسم في باريس وفي جولات فنية»، بحسب أوبرا باريس.

 

أخبار ذات صلة
قتلى جراء حوادث سير بفرنسا بسبب الثلوج
قمة دولية واسعة في باريس حول أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
أوبرا باريس الوطنية
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
اليوم 20:05
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اقتصاد
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اليوم 19:51
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
الرياضة
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
اليوم 19:50
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اليوم 19:49
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اقتصاد
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©