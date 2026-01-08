الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام في فلسطين

أثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
9 يناير 2026 01:15

مدريد (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس، أنه يعتزم الطلب من مجلس النواب الإسباني الموافقة على نشر قوات حفظ سلام إسبانية في فلسطين بمجرد إحراز تقدم في عملية السلام وتحقيق شروط مناسبة للأمن والسلام. 
وقال سانشيز في كلمة خلال افتتاح مؤتمر السفراء السنوي في مقر وزارة الخارجية في مدريد بحضور السفراء الإسبان حول العالم إن «إسبانيا ستطرح هذا الاقتراح عندما تتوفر الظروف اللازمة ويتم التقدم في مهام السلام والاعتراف بحل الدولتين». 
ووصف سانشيز الوضع في غزة بأنه «لا يزال غير مقبول»، مشدداً على أن «السلام لا يمكن أن يكون مجرد توقف مؤقت للقتال في أرض أنهكتها الحرب». وشدد على أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وآمنة هو الحل لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم في منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لأوروبا وإسبانيا. وقال إن «إسبانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً»، مؤكداً في الإطار نفسه أن «بلدنا أيضاً يجب أن يشارك في إعادة إعمار فلسطين حيث لا يزال الوضع لا يطاق».

إسبانيا
قوات حفظ السلام
فلسطين
الحكومة الإسبانية
بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
البرلمان الإسباني
