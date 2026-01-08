الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: نقص الوقود وإغلاق الطرق يعرقلان الاستجابة في غزة

مدرسة وسط الدمار تحولت لمركز إيواء في غزة (أ ف ب)
9 يناير 2026 01:15

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تهجير 20 عائلة فلسطينية في الضفة الغربية
الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية

حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، أمس، من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يسهمان في إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة.
وأكد المكتب الأممي أنه رغم استئناف شحنات الوقود إلى غزة، فإن قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين، تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير إيصال المساعدات إلى الأهالي الفلسطينيين في القطاع.
وأفاد بأن شركاء الأمم المتحدة تمكنوا من استئناف توزيع حصص الغذاء الشهرية لأول مرة منذ السابع منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر 2023، ليستفيد منها نحو 100 ألف فلسطيني في القطاع.
وذكر المكتب الأممي أنه «منذ وقف إطلاق النار جرى إعادة تفعيل 35 نقطة خدمات صحية، إلى جانب إنشاء 25 نقطة جديدة، من بينها 12 مركز رعاية صحية أولية، تركز معظمها في شمال غزة وجرى توسيع مساحات التعلم المؤقتة لتصل إلى 424 موقعاً، بما في ذلك مساحتان افتُتحتا بين 3 و4 يناير الجاري».

الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
نقص الوقود في غزة
أوتشا
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©