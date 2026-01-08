الأمم المتحدة: نقص الوقود وإغلاق الطرق يعرقلان الاستجابة في غزة

غزة (الاتحاد)

حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، أمس، من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يسهمان في إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة.

وأكد المكتب الأممي أنه رغم استئناف شحنات الوقود إلى غزة، فإن قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين، تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير إيصال المساعدات إلى الأهالي الفلسطينيين في القطاع.

وأفاد بأن شركاء الأمم المتحدة تمكنوا من استئناف توزيع حصص الغذاء الشهرية لأول مرة منذ السابع منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر 2023، ليستفيد منها نحو 100 ألف فلسطيني في القطاع.

وذكر المكتب الأممي أنه «منذ وقف إطلاق النار جرى إعادة تفعيل 35 نقطة خدمات صحية، إلى جانب إنشاء 25 نقطة جديدة، من بينها 12 مركز رعاية صحية أولية، تركز معظمها في شمال غزة وجرى توسيع مساحات التعلم المؤقتة لتصل إلى 424 موقعاً، بما في ذلك مساحتان افتُتحتا بين 3 و4 يناير الجاري».