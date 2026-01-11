أوكرانيا: 1000 مبنى سكني دون تدفئة في كييف

كييف (وكالات)

أعلنت سلطات محلية في أوكرانيا، أمس، أن أكثر من ألف مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال دون تدفئة في أعقاب هجوم روسي وقع قبل أيام.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ‌روسيا أطلقت 1100 طائرة مسيرة، وأكثر من 890 ​قنبلة موجهة في قصف جوي، ⁠وأكثر ‌من 50 صاروخاً، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ متوسطة المدى، على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأدى قصف صاروخي على كييف يوم الجمعة الماضي إلى ⁠انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن المدينة بأكملها تقريباً ⁠وسط موجة برد قارس، فيما تمكنت السلطات من إعادة إمدادات المياه وإعادة الكهرباء والتدفئة جزئياً أمس.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا انتظرت عمداً وصول الطقس لبرودة تقترب من التجمد لتزيد الأمور سوءاً على الشعب الأوكراني، ووصف ذلك بأن روسيا تستهزئ بالناس وتستهدف المدنيين بالذات. ولم يصدر ​رد بعد من موسكو.

وقد ‍يكون هذا الشتاء، وهو الرابع في تلك الحرب، الأكثر برودة وإظلاماً حتى الآن، إذ أدت أضرار تراكمت على شبكة الكهرباء إلى دفع المرافق ‍العامة لحافة الانهيار. ومن المتوقع أن ⁠تنخفض درجات الحرارة، التي تقل ​بالفعل عن 12 درجة مئوية تحت الصفر، إلى 20 درجة تحت الصفر في ​الأيام القليلة القادمة. وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف على تيليجرام «الإصلاحات جارية، لكن وضع إمدادات الطاقة في العاصمة لا يزال صعباً للغاية». وكتبت يوليا سفيريدينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا على تيليجرام: «لم يمر يوم واحد هذا الأسبوع دون هجمات على منشآت للطاقة وبنية تحتية حيوية، ‌رصدنا 44 هجوماً في الإجمال».

ميدانياً، ذكرت وكالة تاس ​للأنباء أمس ‌نقلاً عن ​وزارة الدفاع الروسية، ⁠أن ‌القوات الروسية سيطرت على ⁠قرية في منطقة زابوريجيا ⁠جنوب شرق أوكرانيا. ونقلت ​تاس عن الوزارة قولها، إن القوات ​الروسية نفذت ‍ضربات استهدفت منشأة للصناعات العسكرية ومنشآت للطاقة ‍في ⁠أوكرانيا.

في المقابل، قال حاكم منطقة فورونيج الروسية أمس: إن أوكرانيا نفذت هجوماً بالمسيرات خلال الليل مما أدى إلى مقتل امرأة، ​وإصابة أربعة أشخاص ‌وإلحاق أضرار بالعديد من المباني ​في مدينة فورونيج ⁠بجنوب ‌روسيا. وقال الحاكم، ألكسندر جوسيف، على تطبيق تيليجرام، إن منشأة لخدمات الطوارئ وسبعة مبان ⁠سكنية وستة منازل تضررت نتيجة ⁠للهجوم.