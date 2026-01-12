الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفيات وإصابات في انهيارات ثلجية بالنمسا

وفيات وإصابات في انهيارات ثلجية بالنمسا
12 يناير 2026 19:07

عثر رجال الإنقاذ الجبلي في النمسا على جثة سائح دنماركي بالقرب من شلال مياه في مدينة «باد غاستين»، الواقعة بالقرب من مدينة «سالزبورغ»، وعزت سبب وفاة الرجل، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى التجمد حتى الموت.

فيما لقيت متزلجة مصرعها في مدينة «انسبروك» إثر حدوث انهيار ثلجي أدى إلى دفنها تحت الجليد أثناء جولة على جبل «فيريرج».

في حين أسفرت انهيارات ثلجية أخرى في ولايات «تيرول»، و «سالزبورغ»، و «فورارلبرغ» عن إصابات بين عشاق الرياضات الشتوية ونجاتهم بأعجوبة.

أخبار ذات صلة
إلغاء عشرات الرحلات في ألمانيا بسبب الطقس
تحذير أحمر جديد من موجة صقيع شديدة في النمسا

وقد سجلت مدينة «ليبناو- جوجو»، الواقعة في ولاية «النمسا العليا»، أدنى درجة حرارة على مستوى البلاد منذ بداية فصل الشتاء، بعدما انخفضت إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر ليلة اليوم «الاثنين».

وتصدرت محطة الأرصاد الجوية في مدينة «ليبناو»، عناوين الأخبار عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تسجيلها درجات حرارة منخفضة قياسية، وتصنيفها كأبرد منطقة على مستوى النمسا، بسبب ركود الهواء البارد في وديانها المنخفضة، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة ليلاً.

المصدر: وام
النمسا
انهيارات ثلجية
الشتاء
الثلوج
الثلوج الكثيفة
آخر الأخبار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
علوم الدار
مؤشر هينلي : جواز السفر الإماراتي الخامس عالمياً
اليوم 21:11
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©