وفيات وإصابات في انهيارات ثلجية بالنمسا

عثر رجال الإنقاذ الجبلي في النمسا على جثة سائح دنماركي بالقرب من شلال مياه في مدينة «باد غاستين»، الواقعة بالقرب من مدينة «سالزبورغ»، وعزت سبب وفاة الرجل، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى التجمد حتى الموت.

فيما لقيت متزلجة مصرعها في مدينة «انسبروك» إثر حدوث انهيار ثلجي أدى إلى دفنها تحت الجليد أثناء جولة على جبل «فيريرج».

في حين أسفرت انهيارات ثلجية أخرى في ولايات «تيرول»، و «سالزبورغ»، و «فورارلبرغ» عن إصابات بين عشاق الرياضات الشتوية ونجاتهم بأعجوبة.

وقد سجلت مدينة «ليبناو- جوجو»، الواقعة في ولاية «النمسا العليا»، أدنى درجة حرارة على مستوى البلاد منذ بداية فصل الشتاء، بعدما انخفضت إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر ليلة اليوم «الاثنين».

وتصدرت محطة الأرصاد الجوية في مدينة «ليبناو»، عناوين الأخبار عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تسجيلها درجات حرارة منخفضة قياسية، وتصنيفها كأبرد منطقة على مستوى النمسا، بسبب ركود الهواء البارد في وديانها المنخفضة، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة ليلاً.