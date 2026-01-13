الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الممثل الإقليمي لـ «الفاو» بالشرق الأدنى لـ«الاتحاد»: شراكتنا المتجددة مع «آيرينا» تعزز الأمن الغذائي بدول الجنوب العالمي

عبدالحكيم الواعر
14 يناير 2026 01:37

طه حسيب (أبوظبي)

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي لـ«الفاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن الأمن الغذائي اليوم يشكل تحديات كبيرة جداً لكل دول العالم، وهي تحديات متعددة مترابطة، أهمها التغيرات المناخية وندرة المياه، والنزاعات والأزمات الاقتصادية التي مرت على العالم.
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، خلال مشاركته بأول اجتماع دولي للطاقة هذا العام، في إطار فعاليات الدورة 16 لاجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي، أكد الواعر أن «الفاو»، تثمّن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، وترى فيها شريكاً رئيسياً ومنصة اختبار وتطوير لحلول يمكن تكييفها، وتوسيع نطاقها في مناطق أخرى تواجه تحديات مناخية مماثلة. 
وأضاف أن جوهر هذا النهج يكمن في عدم التعامل مع التكنولوجيا كغاية بحد ذاتها، بل كوسيلة لتعظيم الأثر التنموي، وضمان وصول الابتكار إلى صغار المنتجين، وتعزيز صمود النظم الزراعية والغذائية في مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
واستنتج الواعر أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة انتقالية دقيقة بعد سنوات من التعامل مع آثار تغيّر المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكداً أن ما يميز هذه المرحلة هو الانتقال من الحلول المجزأة إلى مقاربات متكاملة تجمع بين الطاقة والمياه والغذاء والتكنولوجيا، ما يمثل تحولاً نوعياً في تصور وتخطيط مستقبل الزراعة.
 وفي إطار الشراكة الممتدة حتى يناير 2029، تعمل «الفاو» و«آيرينا» مع الدول على دمج حلول الطاقة المتجددة اللامركزية عبر مختلف مراحل سلاسل القيمة الزراعية، بدءاً من الري والإنتاج، وصولاً إلى التخزين والتبريد وتصنيع الأغذية. 
 وتشير البيانات إلى أن ضعف البنية التحتية للطاقة، يسهم في فقدان ما يصل إلى 40% من الغذاء قبل وصوله إلى الأسواق، وهي خسائر يمكن الحدّ منها بشكل كبير عبر سلاسل تبريد تعمل بالطاقة النظيفة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية بمجال الطاقة
«الأمم المتحدة»: مقتل 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار
الطاقة
الفاو
الأمن الغذائي
المناخ
الزراعة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
سلطان النيادي: الشباب صُنّاع القرار في مستقبل الإمارات
علوم الدار
سلطان النيادي: الشباب صُنّاع القرار في مستقبل الإمارات
اليوم 12:56
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©