ضربات روسية مكثفة تستهدف أوكرانيا

خاركيف (وكالات)



قضى أربعة أشخاص على الأقل بالقرب من خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، إثر ضربات ليلية روسية مكثفة، أمس، وتسببت بانقطاع أكبر للكهرباء في ظل شتاء قارس، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. واستهدفت موسكو مناطق كييف وخاركيف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك، بحوالي 25 صاروخاً و293 مسيّرة، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني في منشور على «تلغرام»، بعد أربعة أيام شهدت هجمات مماثلة.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا في منشور على «إكس»: «برد قارس في أوكرانيا مع حرارة دون 15 درجة مئوية تحت الصفر، ولهذا السبب تحديداً هاجمت روسيا أوكرانيا، مستهدفة قطاع الطاقة لحرمان الأسر من الكهرباء والماء والتدفئة». وفي منشور على «إكس»، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بضربة طالت المستودع البريدي وبقصف حرم مئات آلاف الأسر من الكهرباء في منطقة كييف. وقال: «على روسيا أن تفهم أن البرد لن يساعدها في كسب الحرب»، مجدداً دعوته حلفاء كييف لتعزيز النظم الدفاعية الجوية لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الطاقة، انقطاع الكهرباء في كييف وفي جزء من محيطها بسبب الهجمات على المنشآت الكهربائية وسوء الأحوال الجوية مع تدني الحرارة لما بين 7 و15 درجة دون الصفر.

من جهتها، أعلنت شركة الكهرباء، أن 47 ألف أسرة محرومة من الكهرباء في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود بسبب أضرار أصابت منشأتين للطاقة.

وألحق هجومان بمسيرات روسية على وسط مدينة أوديسا أضراراً بمبانٍ سكنية ومستشفى، وأديا إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، وفق الحاكم المحلي.



أهداف عسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، أمس، والذي يستهدف بدوره بنى تحتية روسية، بهدف تجفيف مصادر التمويل والإنتاج العسكري في روسيا، أنه قصف مصنعاً للمسيّرات في تاغانروغ في منطقة روستوف الحدودية، فضلاً عن أهداف عسكرية عدة في أراضٍ تسيطر عليها روسيا.