المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: السلام الدائم في السودان مرهون بالحل السياسي

جنود تشاديون يحرسون الحدود مع السودان حيث تتمركز الشاحنات في مدينة أدري (أ ف ب)
19 يناير 2026 01:50

شعبان بلال (القاهرة)

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، أن جميع أطراف النزاع في السودان مطالبة بوقف الأعمال العدائية فوراً، وإرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانخراط في حوار شامل يضم مختلف الجماعات العرقية في البلاد، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع وإعادة تشكيل حكومة مدنية. 
وطالب ماغانغو، في تصريح لـ«الاتحاد»، طرفي النزاع بنبذ العنف والاستجابة لجهود الوساطة الدولية، مشدداً على أنه لا سبيل لتحقيق سلام دائم ومستدام لجميع أبناء الشعب السوداني إلا عبر حل سياسي.
وأشار إلى أن إنهاء الحرب في السودان بات ضرورة ملحة من أجل وقف المعاناة الكارثية التي لحقت بالشعب السوداني، رجالاً ونساءً وأطفالاً، منذ اندلاعها قبل نحو 3 سنوات، وتمكين المواطنين من استعادة حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن الحوار يُعد السبيل الوحيد لبلوغ سلام دائم وشامل يضمن حقوق جميع السودانيين.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً مسلحاً تحوّل سريعاً إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ أسفر عن انهيار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ونزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف المدنيين في مناطق متفرقة، بينما بات أكثر من 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد تقريباً، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في حين تسببت موجات القتال المتكررة في تعطيل الجهود الإنسانية ومنع الوصول الآمن للمساعدات، وسط مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانتشار المجاعة في بعض الولايات.
ورغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار، فإن القتال استمر بوتيرة متفاوتة، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع، في حين تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الضغط من أجل حل سياسي شامل يضمن عودة مؤسسات الدولة ووقف معاناة المدنيين.

