الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب فرنسا

أرشيفية
20 يناير 2026 08:12

أدى هطول أمطار غزيرة في جنوب فرنسا إلى فيضانات واسعة النطاق وإغلاق الطرق والمدارس، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تحذيراً من عواصف هو الثاني من حيث الخطورة لثلاث مقاطعات وكورسيكا.

وحذرت ميتيو فرانس عند إصدارها تحذير المستوى البرتقالي اللون من توقع هطول أمطار غزيرة على الجزيرة المطلة على البحر المتوسط مساء اليوم الاثنين وحتى يوم غد الثلاثاء. وقالت إن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في منسوب المياه في الأنهار وفيضانات. وأجبر سكان منطقتين في ناربون على الساحل على قضاء ليلة الأحد في أماكن إيواء طارئة كإجراء احترازي.

وأُغلق أكثر من 40 طريقاً، ولن تفتح المدارس في 109 مواقع أبوابها، فيما استجابت خدمات الطوارئ لـ72 مكالمة.

المصدر: وكالات
فرنسا
فيضانات
