الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سنغافورة تضخ 785 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي

24 يناير 2026 23:30

أعلنت حكومة سنغافورة، اليوم، عن خطة استثمارية تزيد قيمتها على 785 مليون دولار لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية والتغلب على محدودية الموارد البشرية والطبيعية في البلاد عبر الحلول التقنية.

وأكدت جوزفين تيو، وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات، خلال فعالية أسبوع بحوث الذكاء الاصطناعي، أن التمويل سيخصص لإنشاء مراكز أبحاث عالمية المستوى تعالج قضايا إستراتيجية معقدة وتدعم التطبيقات الصناعية، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من خلال شراكات دولية، مع الالتزام بنشر نتائج الأبحاث علنا لتعزيز المعرفة العالمية.

 

المصدر: وام
