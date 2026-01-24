سنغافورة تضخ 785 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي

أعلنت حكومة سنغافورة، اليوم، عن خطة استثمارية تزيد قيمتها على 785 مليون دولار لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية والتغلب على محدودية الموارد البشرية والطبيعية في البلاد عبر الحلول التقنية.

وأكدت جوزفين تيو، وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات، خلال فعالية أسبوع بحوث الذكاء الاصطناعي، أن التمويل سيخصص لإنشاء مراكز أبحاث عالمية المستوى تعالج قضايا إستراتيجية معقدة وتدعم التطبيقات الصناعية، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من خلال شراكات دولية، مع الالتزام بنشر نتائج الأبحاث علنا لتعزيز المعرفة العالمية.