الأخبار العالمية

قتيلان في غزة بنيران إسرائيلية

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أرشيفية)
26 يناير 2026 01:52

غزة (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية في غزة أن النيران الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في حي التفاح شمال القطاع أمس، وأن طائرة مسيرة إسرائيلية أصابت أربعة آخرين في واقعة منفصلة في مدينة غزة.
وذكر عاملون في القطاع الصحي، أن المُسيرة الإسرائيلية انفجرت على سطح مبنى متعدد الطوابق مما ​أدى إلى إصابة أربعة مدنيين في شارع قريب.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات هدم لمنازل ومبانٍ شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في منطقة طالب سكانها بالإخلاء الأسبوع الماضي، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.
وقال شهود عيان، نقلاً عن تقارير إعلامية: إن آليات عسكرية إسرائيلية، يرافقها عدد من الجرافات والحفارات، اقتحمت «حي الرقب» شمال شرقي دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، وشرعت في هدم المنازل. كما شهدت تلك المناطق قصفاً مدفعياً إسرائيلياً في ساعات فجر أمس، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.
والاثنين الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي، نطاق سيطرته على مناطق تقع شرقي مدينة خان يونس، وطالب سكان «حي الرقب» بالإخلاء.

