الأخبار العالمية

مقتل وفقدان 53 مهاجراً إثر انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا

فريق إنقاذ يوزع سترات نجاة على مهاجرين في البحر المتوسط - أرشيفية
10 فبراير 2026 01:15

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن 53 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، فيما نجت امرأتان.
وأفادت المنظمة بأن المركب انقلب شمال «زوارة» في ليبيا يوم الجمعة الماضي، في آخر كارثة من نوعها يتعرّض لها مهاجرون يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.
وأضافت: لم يجر إنقاذ غير امرأتين نيجيريتين في عملية بحث وإنقاذ نفّذتها السلطات الليبية، مضيفة بأن «إحدى الناجيتين قالت إنها فقدت زوجها فيما قالت الأخرى إنها خسرت طفليها الرضيعين في الكارثة».
وذكرت المنظمة بأن فرقها قدّمت الرعاية الطبية الطارئة للناجيتين فور نزولهما من القارب.
وأفادت «بحسب شهادات الناجيتين، فإن القارب الذي كان يحمل مهاجرين ولاجئين من جنسيات أفريقية غادر من الزاوية في ليبيا، وبعد نحو 6 ساعات، انقلب إثر تسرب المياه إليه».
ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع الشبكات، وتوفير مسارات آمنة ونظامية للهجرة، لخفض المخاطر وإنقاذ حياة الناس.

