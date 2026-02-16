الرئيس اللبناني: لم نعُدْ قادرين على تحمّل أي نزاعات

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن بلاده غيرة قادرة على تحمُّل أي نزاعات. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الرئيس عون قوله، خلال استقباله أمس في بيروت الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: «لم نَعُدْ قادرين على تحمّل نزاعات أي كان، ولا أعباء أي كان، ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا».

وقال عون: «نحن اليوم نصرّ على السلام المطلق، ونرفض أي شروط له إلا الحق والخير»، مؤكداً العمل على تحقيق مصلحة لبنان أولاً، في خير شعبه وسلام منطقته، وذلك عبر تحرُّرنا من كل احتلال أو وصاية، بقواتنا المسلحة وحدها، وعبر إعادة بناء كل ما تهدّم، بإرادتنا وإمكاناتنا ودعم الأصدقاء». وبدأ الرئيس الألماني زيارة للبنان تستغرق يومين ثم يتوجه غداً الأربعاء إلى الأردن.

في الأثناء، من المرتقب أن يعرض قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، على مجلس الوزراء، خطته للمرحلة الثانية من مسار «حصر السلاح»، في المناطق اللبنانية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في وقت شدّد فيه رئيس الحكومة، نواف سلام، على أن الدولة ليست بصدد السعي لمواجهة مع حزب الله، وذلك ضمن مساعي بسط سلطة الدولة على الجنوب.

ويأتي عرض رودولف هيكل المرتقب لخطة المرحلة الثانية من حصر السلاح، بعد انتهاء الجيش اللبناني من عمله في جنوب الليطاني، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من شمال الليطاني إلى نهر الأولى في جنوب لبنان.

وقال نواف سلام، إن حكومته منفتحة على توسيع دورها في لجنة الإشراف على آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وتكثيف جهود نزع السلاح.

وأضاف سلام في مقابلة مع «بلومبرغ»، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يمكن إضافة مزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين إلى اللجنة عند الحاجة، مثل المحامين والطوبوجرافيين، معتبراً أنه بإمكانهم تقديم المشورة بشأن ترسيم الحدود والقضايا العالقة الأخرى بين إسرائيل ولبنان. وقال سلام: «لا نسعى إلى المواجهة مع حزب الله، لكن لن يتم تخويفنا من أي جهة».

ويخضع وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، لمراقبة «الميكانيزم» الذي أُنشئ في نوفمبر 2024، ويضم ممثلين عن إسرائيل ولبنان وفرنسا وقوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.