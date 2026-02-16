الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: لم نعُدْ قادرين على تحمّل أي نزاعات

جوزيف عون يلتقي الرئيس الألماني في القصر الرئاسي بمدينة بعبدا (رويترز)
17 فبراير 2026 01:08

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
لبنان يستضيف «الأخوّة الإنسانية أساس لمستقبل مشترك»
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والبطريركية المارونية في لبنان تبحثان سبل تعزيز الحوار بين الشعوب

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن بلاده غيرة قادرة على تحمُّل أي نزاعات.  ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الرئيس عون قوله، خلال استقباله أمس في بيروت الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: «لم نَعُدْ قادرين على تحمّل نزاعات أي كان، ولا أعباء أي كان، ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا». 
وقال عون: «نحن اليوم نصرّ على السلام المطلق، ونرفض أي شروط له إلا الحق والخير»، مؤكداً العمل على تحقيق مصلحة لبنان أولاً، في خير شعبه وسلام منطقته، وذلك عبر تحرُّرنا من كل احتلال أو وصاية، بقواتنا المسلحة وحدها، وعبر إعادة بناء كل ما تهدّم، بإرادتنا وإمكاناتنا ودعم الأصدقاء». وبدأ الرئيس الألماني زيارة للبنان تستغرق يومين ثم يتوجه غداً الأربعاء إلى الأردن. 
في الأثناء، من المرتقب أن يعرض قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، على مجلس الوزراء، خطته للمرحلة الثانية من مسار «حصر السلاح»، في المناطق اللبنانية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في وقت شدّد فيه رئيس الحكومة، نواف سلام، على أن الدولة ليست بصدد السعي لمواجهة مع حزب الله، وذلك ضمن مساعي بسط سلطة الدولة على الجنوب.
ويأتي عرض رودولف هيكل المرتقب لخطة المرحلة الثانية من حصر السلاح، بعد انتهاء الجيش اللبناني من عمله في جنوب الليطاني، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من شمال الليطاني إلى نهر الأولى في جنوب لبنان.
وقال نواف سلام، إن حكومته منفتحة على توسيع دورها في لجنة الإشراف على آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وتكثيف جهود نزع السلاح.
وأضاف سلام في مقابلة مع «بلومبرغ»، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يمكن إضافة مزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين إلى اللجنة عند الحاجة، مثل المحامين والطوبوجرافيين، معتبراً أنه بإمكانهم تقديم المشورة بشأن ترسيم الحدود والقضايا العالقة الأخرى بين إسرائيل ولبنان. وقال سلام: «لا نسعى إلى المواجهة مع حزب الله، لكن لن يتم تخويفنا من أي جهة». 
ويخضع وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، لمراقبة «الميكانيزم» الذي أُنشئ في نوفمبر 2024، ويضم ممثلين عن إسرائيل ولبنان وفرنسا وقوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

الرئيس اللبناني
لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
جنوب لبنان
جوزيف عون
فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني
ألمانيا
قائد الجيش اللبناني
رودولف هيكل
نواف سلام
الحكومة اللبنانية
الجيش اللبناني
حزب الله
آخر الأخبار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 12:11
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©