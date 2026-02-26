الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الدولية للهجرة»: 8 آلاف وفاة على طرق الهجرة في 2025 والعدد الفعلي أكبر

نازحون من دولة جنوب السودان في موقع «بنتيو» لحماية المدنيين (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:32

بروكسل (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 8000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي على ​طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر مثل البحر المتوسط والقرن الأفريقي، في حين أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير في ظل ⁠انخفاض التمويل الذي أثّر على وصول المساعدات الإنسانية وتتبع ​الوفيات.
وقالت المنظمة، إن الطرق القانونية للهجرة آخذة في ​التراجع، ‌مما يدفع مزيداً من الناس إلى ⁠اللجوء ​للمهربين، في الوقت الذي تعزز فيه أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى إنفاذ القوانين، وتستثمر بكثافة في وسائل الردع.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إن «استمرار خسارة الأرواح على طرق الهجرة هو ‌فشل عالمي»، مضيفة «هذه الوفيات ليست حتمية، عندما تكون المسارات الآمنة بعيدة المنال، يسقط الناس في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر».

المنظمة الدولية للهجرة
منظمة الهجرة الدولية
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير القانونية
الهجرة
الأمم المتحدة
