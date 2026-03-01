قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة

أعلنت دولة قطر تصدي قواتها المسلحة بنجاح لهجوم إيراني واسع استهدف أراضيها بـ 65 صاروخاً باليستياً و12 طائرة مسيّرة، مؤكدة إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير واحتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الهجوم أسفر عن تسجيل 8 إصابات تراوحت بين بليغة ومتوسطة، إلى جانب وقوع أضرار مادية في الممتلكات، دون تسجيل أي وفيات.

وكشف المتحدثون في مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية، أنه تم اعتراض وإسقاط 63 صاروخاً و11 مسيّرة، فيما وصل صاروخان إلى قاعدة "العديد" واستهدفت طائرة مسيّرة أحد رادارات الإنذار المبكر.

ميدانياً، باشرت الفرق المختصة التعامل مع 114 بلاغاً لسقوط شظايا في مناطق متفرقة من البلاد، بالتزامن مع تفعيل رسائل الإنذار المبكر التي دعت السكان للالتزام بالمنازل، وتجنب الشائعات، وعدم تصوير آثار الاعتداء.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية الهجوم انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ومساساً بأمن المنطقة، معربة في الوقت ذاته عن تضامنها الكامل مع الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن إزاء الانتهاكات التي طالت سيادتها.

كما قدمت الدوحة تعازيها لدولة الإمارات ولإسلام آباد في وفاة مقيم باكستاني بأبوظبي جراء شظايا الهجوم، مجددة دعوتها العاجلة لوقف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة الحوار لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة.