قطر: مسيرتان إيرانيتان تستهدفان محطة كهرباء ومنشأة طاقة

أعلنت وزارة الدفاع في قطر أن مسيّرتين أطلقتهما إيران استهدفتا محطة كهرباء ومنشأة طاقة، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم مسيرتين من الجمهورية الإيرانية استهدفت كل من أحد خزانات المياه التابعة لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة".

وأضافت الوزارة أن المسيرة الثانية "استهدفت أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لـ "قطر للطاقة" دون وقوع خسائر بشرية".

زأكدت وزارة الدفاع القطرية أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص وستتم موافاتكم من قبلهم ببيانات رسمية لاحقاً".

كما دعت الوزارة "المواطنين والمقيمين والزوار إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية".





