قطر: إسقاط طائرتين إيرانيتين واعتراض صواريخ ومسيرات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن إسقاط طائرتين والتصدي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، كانت تستهدف مناطق عدة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنها تمكنت "من إسقاط طائرتين (SU24) قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت في البيان "كما تم التصدي بنجاح لعدد (7) صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضاً لعدد (5) مسيرات".

وأكدت وزارة الدفاع أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

في ختام البيان، دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، مهيبة بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.