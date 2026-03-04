الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر تبلغ الأمم المتحدة بمستجدات الاعتداء الإيراني

4 مارس 2026 04:38

الدوحة (الاتحاد)

وجهت قطر، أمس، رسالة ثانية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في الرد.
وقالت الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن «المندوبة القطرية لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد آل ثاني، وجهت رسالة متطابقة ثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمندوب الأميركي الدائم لدى المنظمة الدولية رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، مايكل والتز».
وأوضحت الوزارة أن «الرسالة تركز على مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة». وأشارت الرسالة إلى أن «وزارة الدفاع القطرية أعلنت، الاثنين، أن قواتها الجوية أسقطت طائرتين من طراز (SU24) قادمتين من إيران، وتصدت لـ7 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة، حيث استهدفت عدة مناطق في الدولة».
وأعربت عن إدانة قطر لهذا الاستهداف، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها.

مجلس الأمن
إيران
قطر
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
أنطونيو غوتيريش
