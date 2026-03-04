فرنسا وبريطانيا تعتزمان إرسال أنظمة  دفاع جوي وسفينة حربية إلى قبرص

نيقوسيا (وام)



أفادت وكالة الأنباء القبرصية بأن فرنسا تعتزم إرسال أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة إلى قبرص، إضافة إلى فرقاطة، بعد تعرض قاعدة «أكروتيري» الجوية البريطانية لهجوم بطائرات مسيرة أمس الأول. وجاء الإعلان عقب عرض من اليونان لتقديم المساعدة، فيما أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بعزم بلاده على تقديم الدعم في وقت مبكر من صباح أمس.

وفي السياق، تستعد بريطانيا لإرسال سفينة حربية إلى جزيرة قبرص.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أمس، عن مصادر في وزارة الدفاع، قولها إن الوزارة ناقشت خططاً لحماية القاعدة البريطانية في أكروتيري بجنوب قبرص بعد اعتداء إيراني بطائرة مسيرة.

ومن المقرر إرسال المدمرة البريطانية «إتش إم إس دنكان»، المصممة خصيصاً لمكافحة الطائرات المسيرة، إلى المنطقة، بينما أشار مصدر آخر إلى إمكانية نشر سفينتين.

وأشارت وسائل الإعلام أيضاً إلى أن بريطانيا، لا تمتلك حالياً أي سفن حربية في الشرق الأوسط، ولا تخطط لإرسال سفن إلى مواقع أخرى في المنطقة.



بريطانيا: سنبدأ إجلاء مواطنينا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمس، أن إجلاء الرعايا البريطانيين من الشرق الأوسط سيبدأ خلال الأيام القادمة عبر سلطنة عُمان.

وفي ردها على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني، قالت كوبر، إن نحو 130 ألف بريطاني أبلغوا الوزارة بوجودهم في دول بالشرق الأوسط استهدفتها إيران.