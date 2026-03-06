50 ألف سوري عادوا من لبنان لبلادهم خلال الأسبوع الفائت

جنيف (وكالات)

أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأسبوع الفائت من لبنان.

وتمدّدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان إثر هجوم صاروخي شنه حزب الله على إسرائيل.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى لبنان ماتيو لوتشانو: إن الهيئة التابعة للأمم المتحدة ترصد حركات عبور حدودية كبيرة. وأضاف لوتشانو في مذكرة وتستند إلى إحصاءات رسمية: «لقد عبر نحو 50 ألف سوري الحدود اللبنانية باتجاه سوريا خلال الأسبوع الفائت، من دون احتساب أولئك الذين قد يكونون عبروها أمس الأول عقب الإنذارات بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت».

ولفت الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبونجيلة إلى أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط يثير مخاوف كبيرة بشأن مزيد من المعاناة والتهجير للمدنيين في منطقة تواجه أصلاً تحدّيات جمّة. وصرّح في إحاطة إعلامية في جنيف: «تبرز مؤشّرات مقلقة إلى تحرّكات جماعية لا سيّما في لبنان وعبر الحدود مع سوريا».

واعتبر أياكي إيتو رئيس قسم الطوارئ ومنسق شؤون اللاجئين الإقليمي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن النزاع في لبنان دفع لاجئين سوريين كثيرين مقيمين في لبنان للعودة إلى سوريا، مشيراً إلى أن أكثر من 3 آلاف لبناني عبروا الحدود إلى سوريا هرباً من النزاع.