السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا ترسل سفينة حربية إلى قبرص بعد هجمات بمسيّرات

مدخل قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص
7 مارس 2026 01:20

أرسلت إيطاليا سفينة حربية تابعة للقوات البحرية إلى قبرص في ظل الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا بطائرات مسيرة.
وغادرت الفرقاطة ميناء مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا ومن المتوقع أن تصل إلى قبرص في غضون أيام قليلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الجمعة.
وتقل السفينة طاقما يبلغ عدد أفراده 160 عنصرا.
وضربت مسيرة إيرانية الصنع قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص ليل الأحد الماضي.
وأكد مسؤول حكومي أن حظيرة طائرات أصيبت، لكنه أشار إلى وقوع أضرار طفيفة.
ومذاك، زادت دول أوروبية عدة وجودها العسكري في المنطقة تضامنا مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
سفينة حربية
قبرص
