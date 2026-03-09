الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«النواب اللبناني» يمدد ولايته لعامين

مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
10 مارس 2026 03:31

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
لبنان: مستعدون لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي
الإمارات تشارك في اجتماع استثنائي لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب ​اللبناني، أمس، أن المجلس قرر تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى ⁠إلى تأجيل الانتخابات التي كان ​من المقرر إجراؤها في مايو ​من هذا العام.
وذكر ⁠مكتب ​رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 76 نائباً من أصل 128 صوتوا لصالح تمديد فترة ولاية المجلس. 
وجاء التصويت بعد ‌نحو أسبوع من انجرار لبنان للحرب في الشرق الأوسط بعد ​أن أطلقت جماعة «حزب الله» صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف على أنحاء البلاد.
وأجرى ‌لبنان الانتخابات البرلمانية ​السابقة في 2022 وكان يدرس تمديد ولاية المجلس الحالي قبل اندلاع جولة القتال الأحدث ​بين ‌«حزب الله» ⁠وإسرائيل.

مجلس النواب اللبناني
البرلمان اللبناني
لبنان
نبيه بري
الانتخابات البرلمانية
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©