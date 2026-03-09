«النواب اللبناني» يمدد ولايته لعامين

بيروت (وكالات)

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب ​اللبناني، أمس، أن المجلس قرر تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى ⁠إلى تأجيل الانتخابات التي كان ​من المقرر إجراؤها في مايو ​من هذا العام.

وذكر ⁠مكتب ​رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 76 نائباً من أصل 128 صوتوا لصالح تمديد فترة ولاية المجلس.

وجاء التصويت بعد ‌نحو أسبوع من انجرار لبنان للحرب في الشرق الأوسط بعد ​أن أطلقت جماعة «حزب الله» صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف على أنحاء البلاد.

وأجرى ‌لبنان الانتخابات البرلمانية ​السابقة في 2022 وكان يدرس تمديد ولاية المجلس الحالي قبل اندلاع جولة القتال الأحدث ​بين ‌«حزب الله» ⁠وإسرائيل.