«النواب اللبناني» يمدد ولايته لعامين

بيروت (وكالات)
ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني، أمس، أن المجلس قرر تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو من هذا العام.
وذكر مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 76 نائباً من أصل 128 صوتوا لصالح تمديد فترة ولاية المجلس.
وجاء التصويت بعد نحو أسبوع من انجرار لبنان للحرب في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت جماعة «حزب الله» صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف على أنحاء البلاد.
وأجرى لبنان الانتخابات البرلمانية السابقة في 2022 وكان يدرس تمديد ولاية المجلس الحالي قبل اندلاع جولة القتال الأحدث بين «حزب الله» وإسرائيل.