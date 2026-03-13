مقتل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

رام الله (وكالات)

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين أمس، قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط هجوماً حاولا تنفيذه.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشابين، قُتلا بنيران إسرائيلية.

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بشكل حاد منذ الحرب في غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب إحصاءات مستندة إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة ما لا يقل عن 1045 فلسطينياً.