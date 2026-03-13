الأخبار العالمية

الرئيس المصري يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
14 مارس 2026 02:10

القاهرة (الاتحاد)

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن إدانة بلاده القاطعة ورفضها المطلق استهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق الشقيقة. 
وشدد السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن «دول الخليج والأردن والعراق لم تؤيد الحرب ضد إيران، ولم تشارك فيها بل أسهمت في جهود خفض التصعيد، ودعمت المفاوضات الإيرانية الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة»، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان.
كما أعرب السيسي عن تطلع مصر إلى إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكداً أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
واستعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق.
وتناول الرئيس المصري مع الرئيس الإيراني السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، مؤكداً استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة.
كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

