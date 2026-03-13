قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة

منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
14 مارس 2026 02:11

الدوحة (الاتحاد)

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة ثامنة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: «إن المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وجهت الرسالة التي شددت على أن الاعتداء الإيراني على أراضي قطر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة».
وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع أعلنت الثلاثاء الماضي عن تعرض قطر لهجوم بخمسة صواريخ باليستية من إيران، وأن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لخمسة منها من دون تسجيل أي خسائر.
وأضافت أن وزارة الدفاع أعلنت الأربعاء الماضي عن تعرض قطر لهجوم بتسعة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة من إيران، وأن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة والتصدي لثمانية صواريخ باليستية، في حين سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة.
وذكرت الرسالة أنه «سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات».
وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجدداً هذا الاستهداف بشدة واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

