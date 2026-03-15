الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سوريا تعتقل 12 عنصرا من داعش بينهم قادة

وحدات من قوى الأمن الداخلي في سوريا
15 مارس 2026 21:02

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الأحد، أنها نفذت خلال الأيام الماضية عملية أمنية مركزة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت عددا من المنتمين إلى خلايا تنظيم داعش الإرهابي وأسفرت عن اعتقال 12 عنصرا بيهم قادة.
وذكرت الوزارة أن هذه العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة ورصد لتحركات عناصر يرتبطون بأنشطة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الميدانية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور، إضافة إلى توقيف 5 آخرين في منطقة البصيرة بنفس المحافظة، بينهم شخصيات قيادية كانت تشرف على التخطيط لعمليات تستهدف أمن المنطقة.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال جارية مع جميع الموقوفين لدى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته.
وشددت الوزارة على استمرار متابعة أي نشاط قد يهدد أمن السكان واستقرار المنطقة بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 5 مارسرالجاري، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحبطت مخططا إرهابيا لخلية تتبع لتنظيم داعش المتطرف كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف العاصمة دمشق. 

المصدر: د ب أ
