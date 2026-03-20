السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد

منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
21 مارس 2026 01:36

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قصف بنى تحتية تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا، رداً على استهداف مواقع في محافظة السويداء، في تصعيد ندّدت به دمشق.
وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «هاجم مقر قيادة ووسائل قتالية في معسكرات عسكرية تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا، وذلك رداً على الأحداث التي وقعت يوم الخميس، والتي تم خلالها استهداف مناطق في محافظة السويداء»، من دون أن يوضح الطبيعة الدقيقة لهذه الأحداث.
وفي وقت لاحق، دانت وزارة الخارجية السورية القصف الإسرائيلي. 
وقالت في بيان إن «العدوان الجديد، الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتداداً واضحاً لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©