إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قصف بنى تحتية تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا، رداً على استهداف مواقع في محافظة السويداء، في تصعيد ندّدت به دمشق.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «هاجم مقر قيادة ووسائل قتالية في معسكرات عسكرية تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا، وذلك رداً على الأحداث التي وقعت يوم الخميس، والتي تم خلالها استهداف مناطق في محافظة السويداء»، من دون أن يوضح الطبيعة الدقيقة لهذه الأحداث.

وفي وقت لاحق، دانت وزارة الخارجية السورية القصف الإسرائيلي.

وقالت في بيان إن «العدوان الجديد، الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتداداً واضحاً لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».