قبرص: بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها  لدينا في حرب إيران

نيقوسيا (وكالات)
قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أمس، إن بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في قبرص في أي عمل هجومي خلال حرب إيران، مشيراً إلى اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وذكر المتحدث في بيان: «أكد رئيس الوزراء البريطاني مجدداً أن أمن جمهورية قبرص أمر أساسي لبريطانيا، ولهذه الغاية، تم اتخاذ قرار بتعزيز الوسائل التي تسهم في التدابير الوقائية المعمول بها بالفعل».
وأضاف «أكد رئيس الوزراء مجدداً أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص لن تُستخدما في أي عمليات عسكرية هجومية».
وتسببت طائرة مسيرة إيرانية في أضرار طفيفة عندما اصطدمت بمرافق في قاعدة «أكروتيري» الجوية البريطانية في جنوب قبرص في الثاني من مارس، وتم اعتراض طائرتين أخريين لاحقاً.