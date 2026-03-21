الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قبرص: بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها  لدينا في حرب إيران

جندي يحرس بوابة القاعدة «أكروتيري» البريطانية في قبرص (أرشيفية)
22 مارس 2026 02:25

نيقوسيا (وكالات)

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أمس، إن ​بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في قبرص في أي عمل هجومي خلال ⁠حرب إيران، مشيراً إلى اتصال ​هاتفي جرى بين رئيس الوزراء ​البريطاني ‌كير ستارمر والرئيس ⁠القبرصي ​نيكوس كريستودوليدس.
وذكر المتحدث في بيان: «أكد رئيس الوزراء البريطاني مجدداً أن أمن جمهورية ‌قبرص أمر أساسي لبريطانيا، ولهذه ‌الغاية، تم اتخاذ قرار بتعزيز الوسائل التي تسهم في التدابير ​الوقائية المعمول بها بالفعل».
وأضاف «أكد رئيس الوزراء مجدداً أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص لن تُستخدما في أي عمليات ‌عسكرية هجومية».
وتسببت طائرة ​مسيرة إيرانية في أضرار طفيفة عندما اصطدمت بمرافق في ​قاعدة «أكروتيري» ‌الجوية ⁠البريطانية ‌في جنوب قبرص ‌في الثاني من مارس، وتم اعتراض ⁠طائرتين أخريين لاحقاً.

