إسرائيل: اعتراض 92% من 400 صاروخ إيراني

رجال إنقاذ يتفقدون أضرار ضربة صاروخية في ضواحي تل أبيب (أ ف ب)
23 مارس 2026 02:28

القدس (وكالات) 

أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، تمّ اعتراض 92 % منها، بحسب ما أفاد متحدث عسكري إسرائيلي أمس.
وقال المتحدث إنّه منذ 28 فبراير «أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي»، مضيفاً: «حققنا معدلات اعتراض ممتازة، بلغت نسبة نجاحها حوالى 92 %، وذلك في أربعة مواقع ارتطام».

أشار المتحدث إلى أنّ «الصواريخ الباليستية التي رأيناها أمس لا تختلف عن الصواريخ الباليستية التي اعترضناها في السابق، والتي سنعترضها في المستقبل».
وتسببت ضربتان صاروخيتان نفذتهما إيران، ليل السبت، بأضرار بالغة في مدينة عراد وديمونا القريبة منها، وحيث تقع منشأة نووية إسرائيلية، وأسفرتا عن إصابة العشرات، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.
ولم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض الصاروخين اللذين تسبب ارتطامهما المباشر بأضرار جسيمة في أحياء سكنية.
من جانبه، أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو بـ«ليلة صعبة للغاية في المعركة من أجل مستقبلنا». وقال: «نحن مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا على كل الجبهات».
وأثناء تفقده أمس موقع الضربة الصاروخية على عراد، قال: «سنستهدف النظام، سنستهدف الحرس الثوري، سنستهدفهم شخصياً، سنستهدف قادتهم، سنستهدف منشآتهم، سنستهدف أصولهم الاقتصادية». وحث مجدداً السكان على «التوجه إلى الملاجئ» في حال صدور إنذار من صواريخ. وقال: «هنا في عراد، إنّها معجزة أنّ أحداً لم يُقتل».
كما زار نتنياهو مدينة ديمونا أمس، حيث قال: إن البلاد بأسرها «هي خط تماس»، مكرراً دعوته للسكان للاحتماء في حال صدور تحذيرات من إطلاقات صاروخية من الجمهورية الإسلامية.

