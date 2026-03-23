خلال أيام عيد الفطر.. 9 قتلى وإصابة 30 في غزة

غزة (وكالات)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة 30 آخرين في القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تنفيذ الاحتلال سلسلة اعتداءات على مناطق متفرقة بغزة.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصاني اليومي إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر تسعة قتلى، أحدهم قُتِل متأثراً بإصابة تعرض لها سابقاً.

وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023 إلى 72263 قتيلاً، من بينهم 687 منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر العام الماضي.

ويواصل الاحتلال اختراقه للاتفاق عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق الرصاص الحي علي النازحين قرب الخط الأصفر شرق القطاع، إلى جانب فرضه قيوداً مشددة على المساعدات الإغاثية الإنسانية، مخالفاً لاتفاق وقف الحرب.